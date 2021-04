Chef Bruno Barbieri e la troupe di Sky nel centro di Vasto per "4 Hotel"

Non è passato inosservato l'arrivo a Vasto Bruno Barbieri. Con lui la troupe di 4 Ristoranti, la trasmissione televisiva in onda su Sky Uno in prima visione e in replica su Tv 8.

Le telecamere del format che, in ogni puntata, mette in competizione quattro strutture ricettive di un territorio eleggendo la migliore sulla base dei giudizi dello chef stellato e dei colleghi degli altri alberghi in gara, sono arrivate ieri a Vasto, dove due attività ricettive hanno partecipato alla sfida che vede opposti gli hotel abruzzesi. Ogni albergatore giudica le strutture dei suoi colleghi sotto quattro aspetti - location, camera, servizi e prezzo - assegnando un voto da zero a dieci.

L'arrivo del conduttore del programma, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di giudice inflessibile di Masterchef, il capostipite dei talent show culinari, sarebbe dovuta rimanere top-secret fino al termine delle riprese. Ma la voce in città si è sparsa velocemente e, di conseguenza, anche la curiosità di incontrare Barbieri che, tra una ripresa e l'altra, ha posato per qualche selfie con i ragazzi che hanno voluto conoscerlo di persona. Le nuove puntate di 4 Hotel andranno in onda dall'11 maggio.