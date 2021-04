"Degrado nei bagni pubblici della villa comunale, intervenire per rendere fruibili i servizi"

I servizi igienici della villa comunale di Vasto abbandonati e lasciati in una situazione di degrado. È quanto denuncia e documenta il candidato sindaco del Movimento Iustitia Nova, Orlando Palmer. Bagni pubblici che, afferma, "dopo le numerose proteste dei cittadini, da un po' di tempo sembrano essere stati riaperti anche se restano inavvicinabili".

Sanitari rotti, sporcizia, e dimostrazioni di inciviltà sono lo scenario che accoglie "chi si trova ad entrare per necessità". Bagni che, di fatto, dichiara Palmer, "sono inagibili e pericolosi, a causa dell'impianto elettrico con cavi scoperti che potrebbero rappresentare un rischio per chi entra nella struttura". Un servizio non garantito non solo per i vastesi ma anche per i turisti, per i quali, sostiene il candidato sindaco, "dovrebbe essere il massimo dell'efficienza. Occorrono più controlli e un restyling per rendere i servizi realmente fruibili".

Molteplici, riferisce Palmer, le segnalazioni dei cittadini che affermano: "I bagni pubblici sono inutilizzabili. Pochi giorni fa erano intasati e maleodoranti, oggi ancora di più. La struttura va tenuta bene altrimenti meglio chiudere tutto. Sistemare i sanitari potrebbe essere un primo passo, visto che sono tutti vecchi e rotti".