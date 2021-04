"Caro Etel, il centrodestra vastese non ha trovato un’intesa. Ora tocca al tavolo regionale"

Di cosa parliamo - Il centrodestra di Vasto è a un bivio e sembra non sapere quale strada prendere per arrivare alle elezioni comunali del prossimo autunno. Quattro mesi di stallo sulla scelta del candidato sindaco nascondono molte ambizioni personali e una certa difficoltà a trovare la quadra.

VASTO - Il centrodestra di Vasto non ha trovato un accordo sul candidato sindaco, perciò ora la decisione tocca ai vertici regionali della coalizione. Davide D'Alessandro, consigliere comunale della Lega, sollecita il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi, a cercare una soluzione insieme ai coordinatori delle altre forze politiche.

"Sono contento - dice a Zonalocale l'esponente del Carroccio - che l’amico Etel abbia voluto finalmente rispondere alle mie sollecitazioni, dichiarando di non essere disponibile alla candidatura a Sindaco di Vasto perché impegnato a svolgere altre funzioni. Sarebbe stato un ottimo candidato.

L’amico Etel, però, sa anche che a livello locale sono state percorse senza successo tutte le strade per cercare un candidato condiviso, per cui mi sembra logico e opportuno che il tavolo regionale si esprima, come richiesto da più parti, per designare con rapidità il candidato ideale da opporre al Sindaco uscente.

La Lega, oltre a non avere nulla in contrario alla candidatura di Sigismondi, invocandola anzi più volte, ha all’unanimità messo a disposizione della compagine di centrodestra e delle formazioni civiche il nome dell’avvocato Alessandra Cappa. Sono certo che a breve il tavolo regionale, valutando anche altre legittime aspirazioni, saprà fornirci l’indicazione migliore".