M5S: "Il Comune scarica rifiuti nell’area dell’ex caserma dell’esercito"

L'area della vecchia caserma è diventata una discarica. A denunciare le condizioni in cui versa, in contrada Sant'Antonio Abate, la struttura militare dismessa è il Movimento 5 Stelle di Vasto.

"Questa volta i colpevoli non sono i cittadini incivili che abbandonano i rifiuti in varie zone del territorio vastese", si legge in un comunicato stampa. "Il colpevole è lo stesso Comune", affermano i pentastellati. "I rifiuti infatti sono depositati nel cortile antistante la ex caserma, cortile recintato e chiuso da un cancello con lucchetto che non risulta manomesso. Chi depone i rifiuti quindi dispone delle chiavi. E chi dispone delle chiavi se non il Comune?

Qui siamo al paradosso. Lo stesso Comune che dovrebbe contrastare il fenomeno delle discariche abusive abbandona rifiuti a cielo aperto.

Chiediamo all’assessore Cianci di scendere dalla bicicletta, rimettere i piedi a terra e disporre per un’immediata rimozione dei rifiuti. Ribadiamo inoltre all’assessore Marchesani la necessità di mobilitare i percettori di reddito di cittadinanza per provvedere alla sorveglianza ambientale dei parchi, delle aree a verde, degli accessi al mare e delle zone periferiche a più elevato rischio di abbandono dei rifiuti e discariche abusive".