Earth Day, gli studenti del liceo classico Pantini-Pudente vanno "Oltre il riscaldamento globale"

"In queste ultime settimane noi ragazzi della 1A del liceo classico Pantini Pudente di Vasto ci siamo dedicati alla realizzazione del progetto 'Oltre il Riscaldamento Globale' promosso dall'Università degli Studi dell'Aquila. Abbiamo scelto di realizzare un video in cui abbiamo mostrato il cambiamento che ha subito il nostro pianeta nell'arco del tempo a causa dell'azione dell'uomo su di esso. Il protagonista Tommaso è stato accompagnato da tre spiriti attraverso un viaggio nel tempo ad osservare: la bellezza, ormai svanita, del nostro pianeta nel passato; la tristezza del pianeta in cui abiteremo nel futuro se non agiamo in maniera immediata ed efficace; e il modo di comportarci che dobbiamo adottare ora, nel presente, per sperare in un futuro migliore.

Ringraziamo la nostra professoressa di scienze, la professoressa Annamaria Ottaviano, per averci coinvolto in questo progetto e per averci spronato nella realizzazione di quest'ultimo, e l'Università degli Studi dell'Aquila per averci istruito e sensibilizzato su un argomento tanto importante come questo, per averci fatto capire che il benessere del pianeta viene prima del nostro, e per averci dimostrato come collaborando possiamo dare un contributo significativo per cambiare le cose.

Isabella Marrollo