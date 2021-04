E-commerce come volano economico di un territorio: Amazon e Piscor operative a San Salvo

La Piscor, e-commerce di prodotti per la pesca e l’outdoor, vede la luce nella primavera del 2015, quando tre amici, tutti laureati in settori distinti, decidono di aggregare le loro rispettive conoscenze tecniche e culturali nella realizzazione di un progetto inerente alla creazione appunto di un’e-commerce che possa commercializzare prodotti riferibili alla grande passione che fortemente li accomuna: la pesca.

In effetti la pesca, prima che una passione, è un istinto atavico dell’essere umano, il quale intavola la sfida col pesce ai fini della propria sopravvivenza, pensando modalità di pesca sempre più redditizie e particolari: dalle pesanti reti utilizzate da Sumeri ed Assiri nei fiumi Tigri ed Eufrate ai primi esempi di canne da pesca in bambù, dai rozzi filamenti di materia vegetale o animale ai frammenti di ossa utilizzati come mulinelli avvolgi lenza.

“…Solo chi le avverte nel cuore sa quanto siano prorompenti le emozioni trasmesse dalla pesca…” sostiene Mattia, uno dei soci fondatori di Piscor, “… questa è una passione arcaica, ancestrale ancor meglio, che fa da volano per l’impegno da noi profuso in questo settore…”.

Nel corso dei secoli questa antica disciplina è “cresciuta” e, con l’avvento dell’industrializzazione prima e dell’era tecnologica poi, il settore ha subito un’accelerazione impetuosa grazie alla nascita di numerose aziende produttrici di articoli per la pesca la quale, in effetti, ha cessato di essere “una”, ma si è invece scissa in diverse categorie di pesca, tutte effettuabili con l’utilizzo imprescindibile di prodotti “ad hoc”, di ogni marchio e tipologia, per ognuna di queste categorie appunto.

Custodire una canna o un mulinello idonei ad un determinato tipo di pesca è fondamentale per il pescatore che vuole ottenere soddisfazione e “profitto” dal proprio hobby, per tal motivo il sogno ricorrente di chi pesca è di poter approfittare della qualità dei migliori marchi di attrezzature, potendo contare su garanzie e su performances più competitive fornite dalle stesse, così da vivere, senza spiacevoli compromessi, le esperienze uniche che può regalare questa disciplina.

Piscor, da parte sua, ha scalato la vetta ed è divenuto, nell’arco di qualche anno, il più grande e-commerce italiano della pesca, confermandosi realtà in grado di tramutare il sogno di cui accennavamo poco sopra in limpida realtà, proponendo l’offerta di migliaia di prodotti introvabili nei negozi tradizionali, presentati al mercato dei pescatori con i prezzi minimi consentiti dai fornitori (ciò grazie ad un meticoloso e diplomatico lavoro di corrispondenza e di rispetto reciproco con le ditte produttrici) e spediti con puntualità ed affidabilità estreme e garantite.

C’è da sottolineare che tale realtà telematica è stata coinvolta in pieno dal vigoroso sviluppo del commercio sul web degli ultimi tempi, processo economico che sembra reggere alle sferzate inflitte della crisi dovuta al Covid 19 che il mondo intero sta attraversando, e che ha per altro fatto si che il colosso del web Amazon sia in procinto di intraprendere la costruzione di un nuovo polo logistico nella città di San Salvo (CH), dove Piscor possiede una delle sue sedi operative.

Le offerte di Piscor.com sono concentrate in un ricco catalogo, contraddistinto dalla presenza dei brand più blasonati del settore, scelti tenendo conto delle varie categorie di pesca tanto in salt water quanto nelle acque interne: dal carpfishing al surfcasting, dal bolentino al feeder o al colpo, dallo spinning al trolley o al big game, dal carpfishing al surfcasting, dalla pesca a bolognese al trota lago e trout area, dalla roubasienne al beach ledgering; tra i marchi più importanti padroneggiano i nomi di: Shimano, Daiwa, Abu Garcia, Colmic, Trabucco, Tubertini, Penn, Maver, Mitchell e molti molti altri.

Oltre alle canne da pesca, della proposta commerciale di tale azienda fa parte di fondo tutto ciò di cui il pescatore può avere necessità per svolgere il proprio hobby serenamente, proficuamente e senza inconvenienti: mulinelli, fili, ami da pesca, pasturatori, piombi, , esche artificiali e naturali, pasture, minuteria, abbigliamento da pesca, calzature, stivali, accessoristica; senza per questo escludere buffetteria, guadini, porta pesci, panchetti e panieri, tripod e picchetti reggicanne, belly boat e tantissimi altri articoli ancora.

Il pescatore che intende effettuare un acquisto su Piscor può godere anche di garanzie ufficiali ed esclusive, con possibilità, qualora si verificasse l’insorgere di problemi, di ottenere ricambi e riparazioni gratuite. Il servizio clienti è un dei fiori all’occhiello di Piscor, è maniacalmente professionale e puntuale , è contattabile via telefono ed e-mail e dispensa un’assistenza completa; alla precisione di tale customer service si aggiungono l’interessante magazine e la dinamica community.

Grande affidabilità anche, e soprattutto, sul piano della sicurezza: il cliente di Piscor può vivere sereno la sua esperienza di shopping online in quanto il portale blinda i dati delle transazioni grazie ad un protocollo crittografico SSL e propone metodi di pagamento sicuri (come PayPal, contrassegno e bonifico bancario).

È grazie alla viscerale passione per la pesca dei suoi fondatori che Piscor è diventato, come accennato in precedenza, il primo e-commerce italiano del settore, con 6 milioni di transato nel 2020 e 20 collaboratori che lavorano con grande competenza (non a caso, molti di essi sono anche pescatori).

www.piscor.com