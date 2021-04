Torna #iononrestoaguardare: domenica 2 maggio la pulizia di tre spiagge

Nuovo appuntamento promosso da #iononrestoaguardare per la sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'ambiente. Domenica 2 maggio alle 10, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina e Sei di Vasto se, si tornerà in spiaggia per ripulirla dai rifiuti. Tre i punti individuati: Vasto Marina, Trave e Casarza.

"A causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 non è stato possibile nell’ultimo periodo organizzare raccolte - spiegano gli organizzatori - . Per recuperare il tempo perso, l’obiettivo di questa iniziativa è riuscire a pulire almeno 3 spiagge nella stessa giornata. Per fare ciò è necessaria la partecipazione di quante più persone possibili".

Come nei precedenti appuntamenti l'invito dei promotori è rivolto a tutti i cittadini.

"Per agevolare e organizzare la distribuzione dei volontari compila il form [CLICCA QUI] esprimendo la tua preferenza su quale delle tre spiagge proposte sei disponibile a svolgere la raccolta. Lasciaci un contatto per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative #iononrestoaguardare.

Contribuisci anche tu a rendere la nostra città un posto migliore".