La musica, la guerra, la prigionia e la sua terra: i cento anni di Paolo Antonio Sabatino

La passione per la musica e il clarinetto, i tanti paesi conosciuti girando con la banda. E poi l'arruolamento durante la seconda guerra mondiale, la banda militare e la prigionia. La fuga dalla Polonia e i mesi vissuti in Danimarca prima di poter tornare nella sua terra, Castelguidone. Paolo Antonio Sabatino, nato il 21 aprile 1921, compie oggi 100 anni.

Nei giorni scorsi è divenuto protagonista delle cronache per le sua vicenda legata al vaccino anti-Covid, poi somministratogli dalla task force dell'Esercito. È stata l'occasione per conoscerlo e incontrarlo e per farci raccontare, dalla sua voce schietta, le vicende di cui è stato protagonista negli anni del secondo conflitto mondiale. È la sua storia ma è un po' la storia di migliaia di italiani chiamati giovanissimi a partecipare alla guerra e passati attraverso momenti drammatici.

La vicenda di Paolo Antonio Sabatino si è conclusa positivamente e oggi, mentre spegne le cento candeline circondato dall'affetto dei suoi cari, può lasciar correre i ricordi che abbiamo fissato in questo video.