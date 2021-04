Branchi di cinghiali a Punta Penna e Punta Aderci, molte segnalazioni

Numerosi branchi di cinghiali segnalati dai nostri lettori negli ultimi giorni nelle campagne attorno a Punta Penna e Punta Aderci, con conseguenti danni all'agricoltura. In questo video, inviato a Zonalocale da Michele Della Gatta, si vedono numerosi ungulati in un campo non lontano dal porto. Le immagini sono state registrate domenica 18 aprile, "cinghiali a passeggio nella Riserva di Punta Aderci tra lo stupore dei passanti", dice l'autore del filmato.