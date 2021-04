Vaccinazioni, al via le prenotazioni per la fascia d’età 60-69 anni

Sarà aperta dalla mezzanotte la piattaforma Poste per la prenotazione dei vaccini anti Covid 19 dei nati tra il 1952 e il 1961. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Salute. È possibile prenotarsi sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Come per la precedente fascia di età, sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o contattando il numero verde 800.00.99.66.

Le donazioni. A Vasto l'amministrazione comunale ha attivato una raccolta fondi per la campagna vaccinale in corso al PalaBCC con versamenti effettuati alla Tesoreria Comunale. "La raccolta fondi è stata istituita per espressa richiesta delle aziende del comprensorio che hanno il desiderio di dare un contributo economico al piano vaccinale del territorio vastese", scrive il sindaco Francesco Menna.