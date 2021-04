"Vandalizzati i giochi per bambini, se il Comune non li sostituisce ci autotasseremo"

Se il Comune non sostituisce i giochi danneggiati nella villetta comunale Ciccarone, lo faranno i cittadini autotassandosi.

A lanciare la proposta è un lettore di Zonalocale, Giacomo Delle Donne, che racconta: "Alcuni giorni fa, quando la giornata era piacevolmente riscaldata dal sole, ho portato mio figlio nell'area verde di via Ciccarone. Lo scenario che mi si è presentato davanti è ancora più disastroso rispetto ai mesi scorsi. Non capisco perché, nonostante abbia segnalato più volte questa situazione di degrado, anche recandomi direttamente in Comune, a oggi tutto resta come prima. Anzi peggio, sebbene il sindaco abbia confermato la volontà di provvedere alla riqualificazione del parco.

Adesso alle scritte che ricoprono i giochi si aggiunge anche il rischio che i bimbi si facciano male. Alcuni giochi sono stati vandalizzati. Ci sono molte parti appuntite e affilate; inoltre, sulle altalene, le protezioni dagli urti sono ormai inesistenti. Addirittura c'è un gioco totalmente inutilizzabile perché privo di catene, come ormai indicato dalle frecce. Purtroppo, dopo essere stati un anno rinchiusi in casa, i nostri figli torneranno a giocare in un posto brutto e pericoloso. Se il Comune me lo consentirà, cercherò di rimuovere le scritte, mentre per i costi relativi alla sostituzione mi farò un giro nelle aziende per cercare un contributro affinché i giochi possano essere sostituiti".