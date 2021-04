"Per la villetta Ciccarone la Regione ha dato 30mila euro. Ora tocca al Comune"

"Trentamila euro per la riqualificazione della villetta di via Ciccarone e Vasto sono stati stanziati dalla Regione con la legge finanziaria". Lo afferma Sabrina Bocchino dopo aver letto su Zonalocale l'intervento di un genitore che chiede al Comune di mettere a posto i giochi per i bambini, altrimenti promuoverà una raccolta fondi.

"Vivo quella realtà di quartiere - afferma la consigliera regionale leghista - e mi sono posta il problema della sicurezza dei bimbi che frequentano questo spazio pubblico. Per questa ragione ho chiesto e ottenuto l'inserimento in bilancio di 30mila euro che potranno essere utilizzati al meglio. Tocca al Comune adesso attivare le procedure tecnico-amministrative. Mi auguro solo che questo iter non segua quello laborioso e farraginoso per il quale, ad oggi, a un anno dal finanziamento regionale di 95mila euro, il Comune non è ancora in grado di avviare i lavori di messa in sicurezza e riapertura dell'Arena alle Grazie".