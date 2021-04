WWF: "Potature degli alberi non a norma, il Comune di Vasto rispetti il Regolamento del Verde"

Continuano a far discutere gli interventi di potatura degli alberi a Vasto. Il WWF è tornato a far sentire la propria voce contro la "capitozzatura" delle piante.

"In questi giorni – si legge in un comunicato - anche gli alberi situati in via Donizetti stanno subendo potature drastiche equiparabili a capitozzature, dopo quelle subiti dagli alberi al Parco Muro delle Lame e a quelli di via Incoronata". Per questo, le Guardie Giurate Volontarie del WWF Italia, con una denuncia alla polizia locale, hanno richiesto di "verificare il rispetto del Regolamento per la Gestione del Verde Pubblico e Privato, approvato dal Consiglio Comunale di Vasto ad ottobre 2020.

"Il Regolamento comunale parla chiaro - dichiara Pierpaolo Moroni, coordinatore delle Guardie Giurate Volontarie WWF del Nucleo di provinciale di Chieti -. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi un diametro superiore a 10 cm, sono vietati. Prevede che, in ogni caso, la potatura non debba essere effettuata nel periodo dal 20 marzo al 30 settembre, per la tutela della nidificazione delle specie selvatiche".

"Gli operatori che effettuano questi tagli indiscriminati in questo periodo - prosegue - rischiano anche di commettere illeciti penali: la normativa sulla tutela della fauna omeoterma (L. 157/92) vieta la distruzione di nidi e in caso di uccisione di pulli è prevista la violazione più grave dell'art. 544 bis del codice penale. Un Regolamento del Verde comunale che viene ignorato dalla stessa amministrazione comunale come può essere rispettato dai cittadini? Il WWF chiede l'intervento della Polizia Locale, con l'interruzione immediata dei lavori e l'attivazione immediata degli uffici comunali preposti, affinchè non si ripetano in futuro tali improvvide iniziative".