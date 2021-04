Pilkington, Pd chiede aiuto ai suoi dirigenti nazionali, "ma la Regione si occupi di questa crisi"

Il problema del rischio licenziamenti alla Pilkington di San Salvo verrà affrontato sui tavoli politici nazionali. I rappresentanti locali, provinciali e regionali del Pd incontreranno la prossima settimana aprile il responsabile economico nazionale del partito, Antonio Misiani, già sottosegretario all'Economia del secondo governo Conte.

"Il 22 aprile - dice il segretario provinciale dem, Gianni Cordisco - faremo un approfondimento sulla situazione della Pilkington insieme a Misiani. C'è una difficoltà oggettiva del gruppo. Mi preoccupa molto che la Lega faccia una conferenza stampa su Chiauci, ma non si occupi della trasformazione produttiva in atto. C'è un settore intero in difficoltà, con il rischio di licenziamenti a ottobre e il governo regionale non sta pensando a nulla di tutto questo".

"Sono rimasto contrariato e deluso - afferma il consigliere regionale Silvio Paolucci - nel vedere che il governo regionale ha stanziato 2 miliardi nel progetto Abruzzo prossimo, in cui farà confluire il Recovery plan e tutti gli altri finanziamenti, ma senza dare alcuna lettura della crisi occupazionale. Condivido l'idea di uno strumento unico di programmazione, ma chiedo perché la Regione non abbia previsto un confronto col mondo produttico e con i Comuni. Di qui la proposta: innestare in Abruzzo prossimo il tema della crisi dell'automotive".