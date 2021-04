Dopo il crollo dell’anno scorso, riaprono le stanze 2 e 3 del reparto di Chirurgia

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato oggi l'ordinanza di parziale revoca dell'interdizione delle stanze 2 e 3 di del reparto di Chirurgia dell'ospedale "San Pio" dopo il crollo di fine maggio 2020.

“Il provvedimento odierno – spiegato il primo cittadino – prende atto della comunicazione della Asl Lanciano Vasto Chieti con cui si comunica che la stessa ha, in parte, provveduto a ottemperare all’ordinanza sindacale n.230 dell’8.06.2020, avendo provveduto a effettuare, in relazione ai locali del reparto di Chirurgia, un’idonea verifica da parte di tecnico abilitato per accertare le condizioni di sicurezza dei solai interessati dal distacco del 29 maggio 2020 e la effettiva resistenza ai carichi previsti dalla vigente normativa nonché tutti i lavori di ristrutturazione e ripristino che il caso richiede in relazione a tale parte del fabbricato. È stato quindi possibile revocare l’interdizione dell’uso delle stanze numero 2 e 3 disposta con la mia precedente ordinanza".