Diga di Chiauci, è scontro: la battaglia elettorale inizia dall’acqua

Ogni argomento è buono per la campagna elettorale. Se è vero che la data delle elezioni non è ancora fissata, è altrettanto avidente che, con l'estate di mezzo e una ripartenza economica tutta da programmare, nei mesi caldi l'attenzione dei cittadini non sarà puntata sulla politica. Le elezioni amministrative sono previste tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Ma questi giorni si accendono i primi fuochi di una campagna elettorale che si svolgerà soprattutto a primavera e poi nelle ultime settimane.

Il terreno di scontro ora si sposta sull'acqua, nel senso che l'atavica carenza idrica nel Vastese diventa argomento di un botta e risposta a distanza. Ieri, nella sede del Consorzio di bonifica Sud di Vasto, una parte dello stato maggiore leghista ha annunciato che la diga di Chiauci raddoppierà la capienza da quattro a otto milioni di metri cubi d'acqua e "l'invaso è già in corso", ha sottolineato il consigliere regionale Manuele Marcovecchio nella conferenza stampa convocata insieme alla sua collega Sabrina Bocchino e al vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente.

La controffensiva del Pd arriva in serata: alle 20.13 lo staff del sindaco, Francesco Menna, invia alle redazioni delle testate giornalistiche la convocazione di una conferenza stampa, in programma per stamani alle 11.30, "per parlare della diga di Chiauci". Annunciata la presenza del presidente della commissione Finanze del Senato, Luciano D'Alfonso, e del consigliere regionale Silvio Paolucci. La battaglia elettorale è iniziata.

Ad aprire le ostilità è stato il segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, con una polemica preventiva. In una nota, diramata il giorno prima della conferenza stampa degli esponenti del Carroccio, ha dichiarato di voler "ricordare ai consiglieri regionali della Lega, Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio, che tanto ci tengono a prendersi meriti altrui (tipico dei leghisti) e ad attaccarsi una medaglia sul petto, che se si è arrivati a questo importante risultato è solo grazie a lavori pregressi quali gli interventi delle paratoie utili a consentire il riempimento dell'invaso, la sistemazione dell’ammasso roccioso, la messa in sicurezza a valle, la strada circumlacuale e tutti quei lavori utili e necessari per arrivare a questo ennesimo e importante step, ricordando loro che tutto ciò si è reso possibile solo grazie al Masterplan della precedente giunta regionale a guida centrosinistra. Quel Masterplan - polemizza Cordisco - definito dall'allora centrodestra il 'libro dei sogni', ma che oggi permette all'attuale Giunta regionale a guida FdI-Lega di inaugurare opere e iniziare interventi che mai avrebbero visto la luce, a Vasto come in tutto l’Abruzzo".