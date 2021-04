Casalbordino, da oggi operativo il centro vaccinale: "Nei primi due giorni, 88 dosi da inoculare"

Continua la campagna di vaccinazione anti-Covid. Ai centri vaccinali già operativi delle vicine Vasto e San Salvo, da questa mattina si è aggiunto quello di Casalbordino, che raggruppa il territorio dell'Unione dei Miracoli con Scerni, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro. Presenti all'inaugurazione del presidio, i sindaci dei paesi coinvolti, Filippo Marinucci, Alfonso Ottaviano, Nicola Mario Di Carlo, Mimmo Budano e Nino di Fonso intervenuti per "manifestare la propria vicinanza alla popolazione del territorio".

Il sindaco di Casalbordino, in qualità di medico, è anche coordinatore delle operazioni di vaccinazione con la collaborazione di alcuni infermieri. "Iniziamo con piccoli numeri, 88 vaccini in due giorni distribuiti su tutti i comuni in proporzione - afferma il primo cittadino -. Per ora è confermata l'apertura di oggi e domani, le chiamate verranno sempre dalla Asl, con soggetti over 80 e fragili. Rinnovo la soddisfazione per le decisioni assunte dalla Asl, la mia garanzia, per la massima disponibilità alla collaborazione, anche per le fasi successive, nello spirito di garantire assieme vicinanza e chiarezza ai cittadini. Il calendario delle prossime aperture verrà comunicato dopo le indicazioni della Asl".

L'accelerazione della campagna vaccinale deve cominciare dalla leale collaborazione Stato-Regioni e Comuni. Oggi un ulteriore esempio con l'affermazione di un punto vaccinale territoriale con la collaborazione di Protezione civile e Croce Rossa locale.