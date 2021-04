Villa comunale, approvata la proposta di Rigenera Vasto per la riqualificazione della rotonda

La pista di pattinaggio della villa comunale di Vasto verrà riqualificata. Il sindaco, Francesco Menna, e l'amministrazione comunale hanno infatti accolto l'iniziativa dell'organizzazione Rigenera Vasto, che nelle scorse settimane aveva chiesto l'autorizzazione a rimettere a nuovo la rotonda.

"Quando siamo nati come Rigenera Vasto - spiega in un comunicato il presidente, Augusto Delle Donne - abbiamo pensato subito a quale contributo potevamo dare alla città per sentirci cittadini migliori. Abbiamo preso la mappa di Vasto, fatto dei sopralluoghi ed individuato alcuni dei luoghi più degradati della città. Tra questi però ce n'era uno in particolare che ci ha subito colpito, un luogo caro a tutti, posto nel cuore della città, luogo di incontri, momenti piacevoli e di indimenticabili ricordi per molti vastesi. La villa comunale tra pochi anni festeggerà 100 anni di storia, ed è da qui che vogliamo ripartire. Un gesto simbolico di cittadinanza attiva, per dimostrare quanto siamo legati ai nostri luoghi, quanto sappiamo batterci per qualcosa che ci appartiene e quanto impegno sappiamo profondere per gli spazi in cui viviamo".

"Come già anticipato nei giorni scorsi abbiamo fatto richiesta per poter intervenire sulla pista di pattinaggio, posta all'interno della villa, poiché versa da molti anni in uno stato di degrado pressoché assoluto - prosegue -. Ieri finalmente siamo stati autorizzati dall'amministrazione e dal sindaco, che ringraziamo, per poterla riqualificare e donarle quel decoro ormai perduto. Adesso noi tutti siamo chiamati a misurarci sul nostro senso di appartenenza e dimostrare che prenderci cura degli spazi pubblici significa prenderci cura di noi stessi. Pertanto accoglieremo con piacere tutti coloro che vorranno apportare il proprio contributo partecipando attivamente in questa giornata. Potrete contattarci sulla nostra pagina Facebook dove riporteremo le informazioni su data ed orario, ed altre informazioni utili per la migliore riuscita dell'evento. Un ringraziamento particolare infine all'assessore Gabriele Barisano che, ancora una volta, ha saputo dimostrare forte senso civico e grande serietà nel portare a termine compiutamente l'impegno preso".