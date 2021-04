Salesiani, bis di solidarietà: il 17 aprile nuova raccolta alimentare: "Basta poco per donare tanto"

La parrocchia san Giovanni Bosco di Vasto, fa il bis di solidarietà. Dopo la racconta alimentare organizzata dall'Oratorio Salesiano il 5 dicembre scorso, sabato 17 aprile torna l'iniziativa solidale che coinvolge alcuni supermercati della città. Iniziativa che vedrà anche la partecipazione dell'associazione Un buco nel tetto.

"Il Covid purtroppo sta causando altri tipi di morti – scrivono gli organizzatori sulla pagina Facabook dell'Oratorio - La disoccupazione. Molte famiglie vastesi sono in serie difficoltà. Stiamo organizzando per sabato 17 aprile 2021 una raccolta alimentare nei supermercati. Basta poco per donare tanto".

Nella raccolta saranno impegnati i gruppi Scout, Ads, Acr e Catechismo della parrocchia, e i volontari dell'associazione Un buco nel tetto.