Potatura in via Adriatica, il Comitato per il verde presenta esposto a forestali e polizia locale

Un esposto per la violazione del regolamento comunale. L'ha presentato il Comitato per la tutela e la valorizzazione del verde dopo la potatura degli spazi verdi al di sotto della balconata di via Adriatica.

Il documento - La richiesta "che vengano accertate le violazioni del regolamento per la gestione del verde pubblico e privato con interventi di potatura effettuati fuori dal periodo consentito" è rivolta a polizia locale, a quella provinciale e ai carabinieri forestali.

"Premesso che - si legge nel documento - in data 6 ottobre 2020 il Consiglio comunale di Vasto ha approvato Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato che ha l'obiettivo di disciplinare interventi inerenti l'aspetto ornamentale, paesaggistico, botanico e fitosanitario del verde cittadino, fissando norme relative all'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari; l'articolo 4 stabilisce che il controllo delle disposizioni dello stesso è affidato ad appartenenti al corpo di polizia locale, carabinieri forestali e polizia provinciale, guardie ecologiche, nonché associazioni ambientaliste, previa stipula di apposita convenzione; in data 9 prile 2021, a seguito di segnalazione pervenutaci, abbiamo verificato l'esecuzione di lavori di potatura lungo la passeggiata archeologica che insiste in via Adriatica a Vasto; l'articolo 9 del regolamento stabilisce che gli interventi di potatura non devono essere effettuati nel periodo dal 20 marzo al 20 settembre". Quindi la richiesta di accertare eventuali responsabilità.