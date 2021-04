Il regolamento per il referendum all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale sansalvese

Il regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale approda in consiglio a San Salvo. Il punto è stato inserito all'ordine del giorno della riunione dell'assise civica in programma il 22 aprile prossimo (ore 9). L'uso dello strumento di consultazione della cittadinanza era stato invocato dal comitato che chiede lo spostamento del sito sul quale costruire il tempio crematorio [LEGGI]. Gli attivisti hanno però dovuto fare i conti con l'assenza dei regolamenti attuativi per i quali, quindi, c'è bisogno del passaggio in consiglio chiesto e ottenuto dai gruppi di opposizione dopo la mancata convocazione della relativa commissione. Lo stesso comitato ha presentato diverse osservazioni al piano regolatore cimiteriale che non saranno discusse nel prossimo consiglio comunale.

Nella stessa seduta (che si può seguire nella sezione Consiglio comunale in diretta del sito interneto istituzionale) sarà discusso, tra gli altri, il punto relativo al piano triennale delle opere pubbliche. Questo l'elenco completo dell'ordine del giorno:

- Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 30/12/2020- 12/02/2021- 01/04/2021);

- Programmazione triennale LL.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021 - Approvazione;

- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantale - Variazioni ed integrazioni;

- Imposta municipale propria - Conferma aliquote per l'anno 2021;

- Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro – Approvazione;

- Legge n. 131/83 – Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive terziarie e relativo prezzo di cessione - Anno 2021;

- Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

- Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

- Approvazione Regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale;

- Miglioramento ed ampliamento parcheggi del bocciodromo cessione aree con perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 57 N.T.A. del P.R.G. Ditta Antares Costruzioni – Approvazione definitiva;

- Realizzazione di un mini parcheggio in via Duca degli Abruzzi I stralcio. Approvazione progetto definitivo in variante al P.R.G. seconda seduta – Approvazione definitiva.