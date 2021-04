D’Alessandro (Lega): "Le autocandidature coprono di ridicolo il centrodestra. Così vince Menna"

Di cosa parliamo - Il centrodestra di Vasto è a un bivio e sembra non sapere quale strada prendere per arrivare alle elezioni comunali del prossimo autunno. Quattro mesi di stallo sulla scelta del candidato sindaco nascondono molte ambizioni personali e difficoltà a trovare la quadra. Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Davide D'Alessandro, suona la sveglia: la quarta sconfitta consecuvita è dietro l'angolo. E rifiuta l'ipotesi di un candidato civico.

VASTO - "In politica si può fare tutto o quasi, soltanto una cosa non si deve fare mai: scadere nel ridicolo". Davide D'Alessandro non usa mezzi termini. A Zonalocale il capogruppo consiliare della Lega dice che se nel centrodestra ognuno pensa di potersi candidare sindaco, Francesco Menna può già brindare al secondo mandato da primo cittadino.

"Purtroppo, continuare ad andare sui giornali per dire che i nomi dei candidati non si fanno sui giornali, è ridicolo. Non riuscire a fare il nome di un candidato del proprio partito né sui giornali, né ai tavolini locali, né ai tavoloni regionali, è ridicolo. Dire che chi è il passato deve stare a casa mentre c’è tanto passato che crede di essere il presente e il futuro, è ridicolo. Non riconoscere che nel 2016 due uomini considerati a torto del passato, Desiati e Tagliente, sono risultati ancora i migliori, stracciando chi pensava di essere una novità, è ridicolo".

Nella coalizione reduce da quindici anni di opposizione, troppi si sentono leader, secondo l'esponente del Carroccio: "Autocandidarsi è ridicolo. Pensare a candidature che farebbero fatica dal Comune ad arrivare fino a Shanghai (altro che abbracciare e includere tutta la città) è ridicolo. Scoprire che sotto sotto, zitti zitti, sperano tutti di fare il candidato a sindaco, tranne il sottoscritto, è ridicolo. Sentirsi Napoleone, mentre non si ha neppure la statura del soldatino semplice, è ridicolo. Massimiliano Allegri direbbe che occorre farsi visitare da uno bravo, molto bravo.

Se ho fatto i nomi di Cappa e Sigismondi (si badi, non solo di Cappa), è perché non sono abitato dalla follia, ma soltanto da un sano realismo politico. Pensare che il primo partito d’Italia, d’Abruzzo e di Vasto, che guida la Regione con tanti consiglieri e assessori, che ha una candidatura espressa all’unanimità, che ha la capacità di aprirsi anche a un nome rilevante di un partito alleato, possa accettare un candidato civico, spuntato da sotto o sopra il cavolo, è ridicolo".

Il rischio è evidente a tutti, anche se nessuno sembra interessato a prevenirlo: "È chiaro che se il centrodestra è sommerso dal ridicolo, Menna non ha bisogno di fare campagna elettorale. Ha già vinto. Se, al contrario, il ridicolo viene messo da parte e si resta in fiduciosa attesa della scelta del tavolone, non del tavolino, allora Menna avrà i suoi problemi e il centrodestra la possibilità di gareggiare per tentare di vincere. Poi, lo so bene, a Vasto c’è anche un bellissimo mare e tanti di noi, io per primo, se dovesse trionfare il ridicolo, se ne andrebbero al mare a godersi il sole e i bagni. Nessun medico ha prescritto di fare politica con i ridicoli. Ci sono tante altre cose belle nella vita".

Sullo stesso argomento - La "scelta condivisa" che non arriva: nel centrodestra ognuno rimane sulle sue posizioni [LEGGI]

Zocaro (Forza Italia): "Facciamo tutti un passo indietro. Chi è il passato stia a casa" [LEGGI]

Suriani (Fratelli d'Italia): "Le candidature non si annunciano sui giornali, ma con l'azione e il consenso" [LEGGI]

D'Elisa: "Faccio una lista di moderati. Candidato del centrodestra? Tutti papabili, ma serve competenza" [LEGGI]