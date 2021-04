Al via gli interventi di derattizzazione e disinfestazione nel Comune di San Salvo

Al via il servizio di trattamento di disinfestazione contro mosche, zanzare e altri insetti nocivi nel territorio comunale di San Salvo.

"L'Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo - spiega l'assessore alla Manutenzione, Giancarlo Lippis - ha predisposto il calendario completo per la profilassi programmata fino al mese di ottobre per la campagna adulticida zanzare notturna e larvicida-derattizzazione diurna per l'anno 2021. Voglio ricordare che le date degli interventi potranno subire delle variazioni a causa di condizioni climatiche".

Negli interventi di disinfestazione, saranno usate sostanze in modalità e quantità da non provocare alcun danno a persone e cose. È opportuno osservare le seguenti precauzioni: non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento del servizio, non lasciare panni e indumenti stesi nei balconi, tenere chiuse le finestre.

Calendario interventi

Aprile 2021

- 15 aprile: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

Maggio 2021

- 19 maggio: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

- 20 maggio: intervento adulticida notturno dalle ore 23:30 alle ore 7:00

- 27 maggio: intervento di disinfestazione larvicida diurno

Giugno 2021

- 07 giugno: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

- 24 giugno: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

- 11 - 25 giugno: intervento adulticida notturno dalle ore 23:30 alle ore 7:00

Luglio 2021

- 8 - 15 - 22 luglio: intervento di disinfestazione larvicida diurno

- 29 luglio: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

- 09 -16 -30 luglio: intervento adulticida notturno dalle ore 23:30 alle 7:00

Agosto 2021

- 5 - 12 agosto: intervento di disinfestazione larvicida diurno

- 26 agosto: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

- 06 - 20 - 27 agosto: intervento adulticida notturno dalle ore 23:30 alle 7:00

Settembre 2021

- 2 - 16 settembre: intervento di disinfestazione larvicida diurno

- 23 settembre: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvicida diurno

- 03 - 17 - 24 settembre: intervento adulticida notturno dalle ore 23:30 alle ore 7:00

Ottobre 2021

- 14 ottobre: intervento di derattizzazione diurno