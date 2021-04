Zocaro (FI): "Facciamo tutti un passo indietro. Chi è il passato stia a casa"

"Facciamo un passo indietro tutti per cambiare questa città". Massimiliano Zocaro, cordinatore cittadino di Forza Italia, chiede al centrodestra di Vasto un atto di umiltà, perché "dobbiamo vincere non un derby, ma le elezioni. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori degli ultimi 15 anni, chi è il passato stia a casa". In ogni caso, "la scelta va fatta subito, si va incontro all'estate ed è difficile organizzare una campagna elettorale con la pandemia in una città in cui ci sono tante persone contagiate e in quarantena".

Scelta vuol dire coalizione, programma e candidato sindaco. Il Carroccio punta su Alessandra Cappa. Gli altri partiti, al momento, non dicono né sì né no. Aspettano il tavolo regionale, le cui decisioni su tutte le città al voto saranno definitive.

Zocaro chiede di stringere i tempi. "Alessandra è un nome della Lega, io intendo la politica come ampia partecipazione, quindi ognuno mette in campo il proprio nome, ma è un'elezione difficile a doppio turno e dobbiamo essere inclusivi. Il candidato di Forza Italia? Non posso predicare bene e razzolare male: noi i nomi non li facciamo sui giornali, ma nei coordinamenti regionali. Leader non si nasce, ci si diventa. Una leadership non deve essere contro qualcuno, ma a favore del territorio e deve essere capace di unire le varie anime coinvolgendo le menti di questa città. Vasto è stata marginalizzata da oltre 15 anni dal tessuto economico e sociale della regione. Vasto deve diventare una città territorio e tutti coloro che investono in questa città territorio devono poter accedere ai servizi e ai fondi comunitari. Forza Italia vuole che la scelta su Vasto venga fatta subito. Il partito mi ha promesso che a breve verranno stabilite le date della decisione finale. Io tra i papabili? No comment".