La Vastese gioca, il Matese vince: all’Aragona amaro 1-2

La Vastese gioca, il Matese incamera i tre punti. Questa è la sintesi della partita di oggi pomeriggio allo stadio Aragona. Ritorno in campo amaro, quello dei ragazzi di D'Adderio, che sono costretti a cedere l'intera posta in palio alla formazione di Piedimonte Matese, che conquista il quindicesimo risultato utile consecutivo ed è quinta nella graduatoria del girone F di serie D.

Senza Di Rienzo, Capitanio, Diarra e Martiniello, i padroni di casa non rinunciano ad attaccare da subito, ma la partita diventa una salita dopo appena 6 minuti, quando l'apertura di Galesio per Abreu è illuminante. L'attaccante matesino entra in area e trafigge l'esordiente portiere biancorosso Boccanere.

La Vastese riprende a macinare gioco e arrivano le occasioni, come quando Obodo ci prova due volte da fuori, ma senza fortuna: prima la palla è fuori di poco, poi il portiere ospite Palombo non corre rischi. L'estremo difensore campano salva il risultato su conclusione di Mamona. Proprio quando il pari sembra nell'aria, il Matese riparte e raddoppia al 45'. Fallo di Boccanera su Atreu. L'arbitro, Barbiero di Campobasso, indica il dischetto. Gaesio trasforma.

La squadra di Vasto non perde d'animo e comincia il secondo tempo alla costante ricerca del gol che può riaprire la partita. Riescono a segnarlo al 9' col capolavoro su punizione di Martinez, che più tardi sfiora il pareggio. Dubbi su un intervento in area ai danni di Lenoci.

Finisce con la vittoria della formazione di Urbano. Ma è un risultato troppo penalizzante per una Vastese che ha creato gioco e occasioni da gol. Domenica i ragazzi del presidente Franco Bolami andranno in trasferta a Campobasso, sul terreno della capolista. Per portare a casa un risultato positivo ci vorrà più concretezza.