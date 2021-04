La "scelta condivisa" che non arriva: nel centrodestra ognuno rimane sulle sue posizioni

Il clima è ancora di attesa. La Lega ha compiuto il primo passo, ma nessuno fa il secondo. Difficile che nello stagno del centrodestra qualcuno getti il sasso prima che si riunisca lo stato maggiore: "Mi è stato garantito che il tavolo regionale si farà a breve", dice Massimiliano Zocaro, coordinatore cittadino di Forza Italia.

Il partito di Berlusconi gioca a carte coperte. Come quasi tutte le forze politiche di un'alleanza frutto di anni di opposizione, ma non granitica perché ognuno, al momento, rimane sulle sue posizioni. In attesa che dall'alto arrivi la designazione. Il pericolo di scontentare tutti è dietro l'angolo: se la scelta calata dai vertici si baserà su una spartizione delle candidature in cui ogni partito piazza la sua bandierina su qualcuno dei comuni al voto, rischia di scontentare molti e di causare divisioni e tradimenti. I ripetuti ultimatum de Il Nuovo Faro, la lista civica di Edmondo Laudazi, che chiede tempi certi oppure ognuno per la sua strada, evidenziano che la quadra è tutta da trovare.

La Lega ha rotto gli indugi e ufficializzato la candidatura della consigliera comunale Alessandra Cappa, di cui si vociferava da mesi. Anche se il capogruppo in Consiglio comunale, Davide D'Alessandro, ha aggiunto al nome dell'avvocata quello del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi.

Subito si fa strada un altro nome che aleggiava almeno dall'inizio dell'anno, quello di Piergiorgio Molino. Il presidente di Vivere Vasto Marina, il consorzio che raggruppa i commercianti della riviera, non ha tessere di partito, è un indipendente e tale vuole rimanere, mettendo i paletti: superare le logiche di partito e di gestione della città. Una coalizione larga alternativa all'amministrazione Menna. Al momento, però, nessuno pare disposto a fare un passo indietro.

Il mantra della scelta condivisa è ricorrente nelle dichiarazioni di tutti. Ma, col trascorrere dei giorni, diventa solo un modo per non dire nulla.