Referendum sulla caccia, "Ora rispetto per tutti gli animali" deposita i quesiti in Cassazione

Abolire la caccia. Il movimento Ora rispetto per tutti gli animali lo chiede attraverso una proposta di referendum. C'era anche Anna Rita Carugno, candidata sindaca a Vasto, nel gruppetto di attivisti che hanno depositato i quesiti referendari in Corte di cassazione.

"Il referendum sulla caccia consegna ai cittadini il compito di decidere e non soltanto orientare il Parlamento in materia di diritti animali", afferma il presidente del movimento, Giancarlo De Salvo, che chiede "la modifica della legge 157 del 1992 e l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile" e rivolge "un richiamo senza precedenti verso la compattezza del mondo animalista" per produrre quello che definisce "un cambiamento epocale".

"I referendum costituiscono una grande opportunità, una possibilità concreta e condivisa con i cittadini, per cambiare definitivamente in meglio, per invertire la rotta che in questi anni ha portato al deterioramento dell'ambiente, al peggioramento della vita degli animali".