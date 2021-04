Nasce a San Salvo l’Associazione Balneatori e Turismo

I balneatori di San Salvo Marina si associano. Dopo alcuni tentativi falliti negli anni scorsi, anche gli imprenditori del turismo del litorale sansalvese avranno una propria associazione di categoria con la quale portare avanti le proprie istanze.

I rappresentanti di tutti gli stabilimenti balneari si sono incontrati nei giorni scorsi nominando Nicolino Vicoli primo presidente dell'A.Ba.Tu.S.S. (Associazione Balneatori e Turismo San Salvo).

"L'associazione – dicono Vicoli e soci – nasce con l'intenzione e la certezza di operare per la tutela della categoria e del turismo balneare di cui San Salvo sta diventando sempre più parte integrante all'interno non solo del comprensorio vastese ma dell'intera costa adriatica. La finalità dell'associazione è quella di promuovere il turismo e le possibilità che esso garantirà per gli anni futuri cercando di stimolare nuovi investimenti sia pubblici che privati e per rendere il lungomare e l'intera cittadina sempre più meta di turismo di qualità. L'intero comparto balneare Sansalvese si unisce così in maniera solidale, con l'intenzione di siglare una collaborazione nell'interesse della categoria tutta e mettendo a disposizione le proprie idee e competenze per sostenere lo sviluppo del turismo costiero di San Salvo".