Internazionali d’Italia Supermoto: a Ortona Daniele Di Cicco chiude al 5° posto

Quinto posto di giornata nella categoria S2 per Daniele Di Cicco nella prima prova degli Internazionali d'Italia Supermoto. Domenica il Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona ha ospitato le gare d'esordio della nuova stagione delle Supermoto con la partecipazione di tanti piloti di altissimo livello.

In gara 1 il portacolori del DDC Racing Team ha dovuto fare i conti con una qualifica non ottimale - per la scelta delle gomme errata - scattando così dalla 12ª casella in griglia. Nella bagarre di partenza è rimasto coinvolto in una caduta e, dopo essere buttato fuori pista, è ripartito dal fondo della corsa. Con tanta tenacia, e grandi numeri sullo sterrato, Di Cicco ha recuperto ben 18 posizioni chiudendo al 7° posto. In gara 2 è stata di nuovo una caduta dei piloti che lo precedevano a farlo finire a terra.

Dopo il secondo via il pilota di Monteodorisio ha chiuso al 5° posto la gara finendo così al 5° posto di giornata e nella classifica del campionato dietro al vincitore di Ortona, Steve Bonnal, poi Alessandro Labate, Luigi Domenichini e Matteo Piva. Per Di Cicco prossimo appuntamento sarà a Ottobiano, il 9 maggio.

A Ortona per il DDC Racing Team è sceso in pista anche Fabio Del Giovane, nella categoria S junior 85. Il giovane pilota romano ha disputato un'ottima gara 1, chiusa al terzo posto. In gara 2 è stato penalizzato da una scivolata che lo ho fatto finire in coda al gruppo. Il suo tentativo di recupero non gli ha consentito però di andare oltre la 13ª posizione. Nella classifica di giornata ha quindi chiuso con un buon 7° posto, risultato da stimolo per il prosieguo del campionato.