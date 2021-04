Anmi e Guardia Costiera insieme per la Giornata del mare: "Risorsa preziosa da tutelare"

L'11 aprile, in tutta Italia, si è celebrata la Giornata del Mare e della cultura, istituita dal 2017 [LEGGI] "con l'obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, sostenendo la promozione di iniziative volte a diffonderne la conoscenza, nella consapevolezza che la scuola rappresenti il miglior veicolo per educare i giovani anche in tale ambito".

Questa mattina si sono incontrati i rappresentanti della Guardia Costiera di Vasto, guidati dal tenente di vascello Francesca Perfido, e dell'Anmi di Vasto, con il presidente Luca Di Donato, per rinsaldare la collaborazione e l'impegno sul territorio. Anche se ques'anno, a causa della pandemia, non è stato possibile celebrare questa giornata nelle scuole, l'obiettivo è di poter creare, quando sarà possibile, occasioni per trasmettere alle giovani generazioni l'amore per il mare, risorsa da amare e tutelare".

Nel breve momento di incontro al Circomare abbiamo raccolto le impressioni del comandante Perfido e del presidente Di Donato.