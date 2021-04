Nuoto sincronizzato, ad Avezzano si accendono le "stelle" delle sincronette dell’H2O Sport

La compagine del nuoto sincronizzato dell'H2O Sport ancora una volta in evidenza nella gara organizzata dalla Fin nella piscina di Avezzano. A salire alla ribalta le piccole allieve della categoria Propaganda che cominciano il loro percorso in maniera impeccabile conquistando ognuna la propria stella di categoria, necessaria per avviarsi poi alla carriera agonistica. Un passaggio necessario per accedere agli obbligatori e in seguito ai campionati italiani.

Nella piscina di Vasto, gestita dalla società del presidente Massimo Tucci, le piccole sirenette biancorosse, guidate da Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio, sono state impeccabili nel loro primo percorso. Nessuna emozione, tanta grinta e tanta voglia di emergere in una specialità sicuramente difficile ma che regala allo stesso tempo grandi soddisfazioni. Nonostante le difficoltà dovute al momento che si sta vivendo, sono stati raccolti i frutti di tanto lavoro. Hanno raggiunto la stella dell'anno di età Anna Carmen D'Ermilio, Sofia Pracilio, Cecilia Follieri (tutte nate nel 2012), Greta Villani e Aurora Paone (classe 2011), Chiara Crimaldi del 2010, Marta Pizzo, Esmeralda Battista, Mia Galante, Beatrice Di Francesco, Caterina Simone, tutte del 2009.

"Siamo estremamente soddisfatte di quello che le nostre piccole atlete hanno fatto – spiega Manuela Simeoni – non era semplice vista anche la loro giovanissima età ma ognuna ha svolto il percorso in maniera impeccabile compiendo un primo importante passo verso quello che sarà l'agonismo tra qualche anno. Veder crescere questo gruppo è per noi una grandissima soddisfazione perché vuol dire che il lavoro e i sacrifici vengono ripagati da questi bellissimi risultati. Siamo solo all'inizio, è vero, ma sono certa che ognuna potrà fare strada nel mondo del sincro, soprattutto se riuscirà a dare continuità agli allenamenti e al lavoro". Un gruppo, quello del nuoto sincronizzato, che sta regalando soddisfazioni con tutte le categorie, dalle più piccole fino alle agoniste. Un percorso iniziato con tanti sacrifici e grande passione che sicuramente potrà regalare enormi gioie alle ragazze, a tutto lo staff e all'intera società biancorossa.