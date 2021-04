La strada in cui tutto è concesso: via Elba simbolo del degrado

Qui sembra che tutto sia concesso. Usare la strada come un bagno pubblico, bivaccare, scaricare rifiuti e drogarsi. Questo è diventata via Elba a Vasto Marina. Sono i residenti a raccontare il degrado.

Dov'è - Via Elba è la stradina a lato del parcheggio della ex stazione ferroviaria. Consente di collegare via Zara con l'area di risulta da 700 posti auto e di proseguire fino a via Marchesani.

Degrado e ladri - I residenti sono esasperati. Si sono rivolti a Zonalocale per denunciare pubblicamente quello che vivono ormai ogni sera, soprattutto nei fine settimana quando, in barba alle restrizioni, a Vasto Marina gli assembramenti sono ormai una consuetudine e le zone d'orbra attorno all'antico scalo ferroviario abbandonato offrono spazio all'inciviltà. Il risvolto negativo dell'asporto è che più di qualcuno si sente libero di gettare bottiglie, lattine, carte e cartoni sporchi dove gli pare.

"La strada e la nostra proprietà privata sono diventate un orinatoio", racconta un residente, Lorenzo Padoan. "Lo scorso fine settimana, quando ho detto ad alcuni ragazzi di andarsene, uno mi ha risposto: 'Cambia casa'. Siamo al degrado: persone che si ritengono in dovere di fare i loro bisogni davanti casa di altri. Il problema non è solo la sporcizia che invade tutta questa zona, ma il degrado sociale. Qui vengono a fare i loro bisogni con la scusa di non poterli fare nei bar, a scaricare l'immondizia e a drogarsi". Poi indica il punto da cui sono passati i ladri che hanno rubato in chiesa [LEGGI] nel 2019 e i rapinatori del raid al bar Ferrari.

Ho contattato alcuni amministratori comunali e ho ricevuto le solite risposte: 'Faremo. In settimana vediamo'. Qui però basterebbe cominciare a pulire con regolarità, a far passare qualche pattuglia delle forze dell'ordine ed eliminare il buio attivando un faretto. Quello che c'è non funziona da tempo e non è stato sistituito. Per cominciare a ridare decoro a questa zona basterebbero piccoli interventi, ma ci tocca sempre assistere a uno scaricabarile di competenze tra Comune e Provincia".