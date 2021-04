La guerra dei manifesti continua. Lega ironizza su Menna: "Intercettato un ufo"

La guerra delle affissioni continua. "Abbiamo intercettato un ufo. Menna vaneggia sui finanziamenti e prende ancora in giro i cittadini vastesi". Lega all'attacco sui fondi pubblici che il sindaco, Francesco Menna, rivendica di aver "intercettato", la parola che il primo cittadino ha fatto stampare sui manifesti con cui ha risposto a una polemica, anche questa a colpi di locandine, lanciata da Alessandra Notaro, candidata sindaca de La Buona Stagione.

"Il manifesto della Lega evidenzia lo stupore dei cittadini vastesi a fronte dei tanti soldi che il sindaco avrebbe intercettato. Loro non hanno visto alcun euro né tantomeno la città", commenta il capogruppo consiliare del Carroccio, Davide D'Alessandro. "Menna ha avuto due pericolosi 'vaneggiamenti'. Il primo sul concerto di Jovanotti, nel 2019. Il secondo, sui finanziamenti. Vasto è ancora in trepidante attesa sia di Jovanotti sia dei finanziamenti. Se anche il M5S e La Buona Stagione hanno duramente criticato i sogni del primo cittadno, vuol dire che urge un sano ritorno al principio di realtà. Senza ufo, ma con un'amministrazione responsabile ed efficiente che lavori per il rilancio di Vasto".