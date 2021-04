Centro medico San Paolo, un polo della salute a misura di cittadino

Un polo della salute nel cuore del quartiere più popoloso di Vasto. Questo è il Centro medico San Paolo, una struttura moderna e polifunzionale in grado di offrire agli utenti un completo percorso di sanità, dalla diagnosi alla cura.

Tre i pilastri su cui poggiano i servizi alla persona: la farmacia, da anni punto di riferimento per tanti cittadini, gli studi dei medici di base, già operativi, e il polo specialistico, che sta nascendo per consentire agli utenti di avere a portata di mano le prestazioni sanitarie più all'avanguardia.

Il Centro medico San Paolo è un ambizioso progetto, finanziato e realizzato dalla Melocchi s.r.l., che garantisce la presenza sul territorio di tutti i servizi per la salute, mettendo al centro le persone e fornendo loro un'assistenza accurata, tempestiva e puntuale.

I medici di famiglia - Nel quartiere San Paolo è già operante una parte dell'omonimo Centro medico. In una delle aree della moderna struttura, situata tra via Spataro e via Mattioli, lavorano sei medici di famiglia, soddisfatti degli ampi e luminosi laboratori, del comodo parcheggio e della sicurezza dell'edificio, ubicato in una posizione baricentrica e facilmente raggiungibile in automobile, con i mezzi pubblici e a piedi. La sede, che si trova di fianco al parco Falcone e Borsellino, è stata completamente ammodernata di recente utilizzando tecniche finalizzate a ridurre al minimo l'impatto ambientale: cappotto termico, pannelli solari e infissi a taglio termico, che consentono massimo comfort e risparmio energetico.

Il futuro - La seconda fase del progetto è nel segno della completezza dei servizi. Il Centro medico San Paolo ospiterà anche qualificati studi specialistici con annessa sala operatoria per gli interventi in day hospital. Così i pazienti avranno a disposizione un polo della salute fatto su misura per le loro necessità.

Contatti: Il Centro medico San Paolo è a Vasto, in via Raffaele Mattioli n. 1, nei pressi della Farmacia Giovannelli.