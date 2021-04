Centri vaccinali a Casalbordino, Fossacesia e Paglieta: firmata la convenzione

Nel giro di qualche giorno, centri vaccinali apriranno a Casalbordino, Paglieta e Fossacesia. La convenzione tra i Comuni e la Asl è stata firmata oggi pomeriggio dai sindaci di cinque Comuni - Filippo Marinucci (Casalbordino), Ernesto Graziani (Paglieta), Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Alfonso Ottaviano (Scerni), Nicola Mario Di Carlo (Pollutri), Mimmo Budano (Villalfonsina) e Nino Di Fonso (Torino di Sangro) - e dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, Thomas Schael.

"Il centro vaccinale di Casalbordino - spiega Marinucci - avrà sede nell'Auditorium di via Martiri 11 Settembre, già sede dello screening di massa, dove saranno allestite due postazioni. Il centro servirà i cittadini dell'Unione dei Miracoli (Casalbordino, Villalfonsina, Pollutri e Scerni), cui si è aggiunto Torino di Sangro. Se tutto andrà bene, sabato o domenica inizieranno le somministrazioni, seguendo l'elenco regionale delle prenotazioni. I Comuni si impegnano nell'allestimento e nel garantire il necessario personale: in questo senso, abbiamo avuto una buona risposta dai medici di base, che presteranno la loro attività a titolo gratuito e saranno coadiuvati da personale infermieristico volontario in servizio nella Asl, Protezione civile e Croce rossa. La Asl non ha ancora specificato quante dosi ci invierà, ma credo che a regime riusciremo a vaccinare anche 200 persone al giorno. I dettagli tecnici li vedremo insieme alla dottoressa Tascione, responsabile dei centri vaccinali della zona".