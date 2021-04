Riparte la serie C: per la Promo Tennis esordio a Mosciano

Prende il via oggi il campionato di serie C regionale per la squadra maschile della Promo Tennis Vasto. La formazione del presidente Pino D'Alessandro riparte per questa nuova stagione per confermare quanto di buono fatto vedere nelle passate annate. Dopo l'approdo in serie C, infatti, i tennisti vastesi sono sempre riusciti a conservare la categoria, in alcune occasioni sfiorando anche la promozione. Si scende in campo per la prima sfida sul campo del CT Mosciano per iniziare un percorso volto a conquistare l'ottava salvezza consecutiva.

La formazione vastese è formata dai confermati Angelo Ciancaglini, Giuseppe Checchia, Riccardo Vicoli e Alessandro Dell'Ospedale, dal rientrante Alessandro Falcucci e da Jacopo Mancini, promosso in prima squadra dal vivaio della scuola tennis.

Dopo aver osservato un turno di riposo nella prima giornata, la Promo Tennis sfida oggi, a Mosciano la formazione di casa che, all'esordio, è stata sconfitta per 5-1 sul campo del Ct Teramo. di raggiungere il prima possibile l'ottava salvezza consecutiva in serie C.