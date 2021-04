M5S: "Dietro la maschera ambientalista la Giunta Menna asseconda interessi privati"

Di cosa parliamo - Vasto l'amministrazione comunale ha fatto realizzare le prime corsie ciclabili. Subito si è innescato, prima sui social e poi nel mondo politico, un botta e risposta tra favorevoli e contrari.

VASTO - Un'interrogazione sulle bike lane. La presenteranno i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Vasto, Dina Carinci e Marco Gallo, "per conoscere l'iter di questo improvvisato progetto portato avanti da quest'amministrazione senza coinvolgere preventivamente nemmeno le associazioni ciclistiche cittadine che, invece, avevano collaborato all'elaborazione del biciplan".

"Dopo 5 anni di sonno sulla mobilità sostenibile - attaccano i pentastellati - l’amministrazione Menna si sveglia, ma non del tutto, per realizzare corsie ciclabili sulla circonvallazione Istoniense, adottando soluzioni tecniche molto discutibili sia dal punto di vista della sicurezza che da quello della finalità perseguita, che avrebbe dovuto essere l’incentivo all’uso della bicicletta in alternativa all’uso dell’auto.

E invece l’assessore Cianci strizza l’occhio anche agli automobilisti provvedendo a mettere a disposizione lungo ambedue i lati della stessa circonvallazione Istoniense numerosi nuovi parcheggi, 'su richiesta degli esercizi commerciali', queste le sue parole che suonano come una chiara confessione della politica ambivalente di chi, dietro la maschera ambientalista, asseconda interessi privati alla vigilia dell’elezioni comunali".