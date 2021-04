Esordio vincente per la Promo Tennis che si impone a Mosciano per 6-0

Inizio migliore non poteva esserci per la Promo Tennis Vasto che, nella prima sfida del campionato di serie C regionale, si è imposta a Mosciano con un netto 6-0. La squadra vastese del presidente Giuseppe D'Alessandro ha disputato una prova corale impeccabile, vincendo tutte le sfide in programma. Anche il giovane Jacopo Mancini, proveniente dal vivaio della Promo Tennis, ha bagnato il suo esordio nel campionato regionale vincendo in rimonta la sua partita.

Domenica prossima gli atleti vastesti torneranno in campo ospitando sui campi di casa al quartiere San Paolo la squadra del Ct L'Aquila.

Il dettaglio delle sfide:

A.Ciancaglini - Petrini 2-1

Dell'Ospedale - Clementoni 2-0

Falcucci - Marcone 2-1

Mancini - Ferretti 2-1

Vincenti anche i doppi formati da Ciancaglini-Dell'Ospedale contro Clementoni-Ferretti e Falcucci-Checchia contro Marcone-Di Anastasio.