Da Vasto a Pollutri per pranzare in una casa: multa da 400 euro per una decina di persone

Hanno violato il divieto di spostamento tra comuni andando da Vasto a Pollutri. Ora dovranno pagare 400 euro di multa.

"I carabinieri della stazione di Casalbordino hanno sanzionato una decina di vastesi per la mancata ottemperanza del divieto di spostamento tra comuni in zona arancione". Lo comunica una nota della Compagnia di Ortona.

"Nel corso di una perlustrazione in agro di Pollutri li hanno trovati nel giardino di un’abitazione privata, senza la mascherina protettiva ed assembrati tra loro, che avevano appena consumato il pranzo con tanto di musica. Alla vista dei carabinieri uno dei presenti ha provato anche a nascondersi ma è stato invitato a tornare tra gli altri. Sono stati tutti sanzionati con una multa di 400 euro per l’inottemperanza in particolare del divieto di spostamento tra comuni diversi in area arancione.

I carabinieri della stazione di Torino di Sangro infine hanno sanzionato un pregiudicato residente a Trani che fermato a tarda notte ad un posto di controllo lungo la statale Adriatica, non ha dato valide motivazioni della trasferta fuori regione".