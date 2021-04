Bike lane della discordia. Centrodestra: "Pericolose". Sallese (Cgil): "Corsia sotto i 2,80 metri"

Di cosa parliamo - A Vasto l'amministrazione comunale ha fatto realizzare le prime corsie ciclabili. Subito si è innescato, prima sui social e poi nel mondo politico, un botta e risposta tra favorevoli e contrari.

VASTO - Sulle bike lane a Vasto si infiamma il dibattito pubblico. Le prime corsie destinate ai ciclisti, tracciate sulla circonvallazione Istoniense, restano al centro delle polemiche.

Secondo il centrodestra, l'amministrazione comunale, "alla scadenza del proprio mandato, improvvisa provvedimenti, a scopo elettorale, idonei solo a dimostrare la propria incapacità amministrativa", attaccano Francesco Prospero e Vincenzo Suriani di Fratelli d'Italia, Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo di Forza Italia, Edmondo Laudazi, leader de Il Nuovo Faro, e i leghisti Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro.

Per l'opposizione, quella della Giunta guidata da Francesco Menna è stata una delibera frettolosa e la sua attuazione denota "la pericolosità ed irrazionalità dell’opera", frutto di una proposta "proveniente da un'associazione di categoria che ha come responsabile locale un consigliere comunale del Pd". I rappresentanti del centrodestra bollano come "geyser di sciocchezze" le motivazioni con cui l'assessora all'Ambiente, Paola Cianci [LEGGI] ha difeso la scelta e criticano la Giunta di centrosinistra, "che lascia all'abbandono la pista ciclabile del torrente Lebba e il completamento della Via Verde" con "una serie di proclami disastrosi affiancati da realizzazioni ridicole".