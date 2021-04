"Verità per Giulio Regeni", l’iniziativa della Consulta per "evitare che il caso resti nell’oblio"

La Consulta Giovanile di Vasto torna a chiedere a gran voce verità per Giulio Regeni. Per non permettere che l'omicidio del giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 venga dimenticato, ieri mattina è stato affisso, sulla facciata del Comune, lo striscione giallo, simbolo dell'iniziativa promossa già da qualche anno da Amnesty International.

"Si tratta di un gesto simbolico - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - che si aggiunge a quello di molti Comuni ed Università per mantenere alta l'attenzione sul misterioso omicidio del ricercatore italiano al Cairo evitando così che resti nell'oblio. È un fatto positivo che siano state le nuove generazioni a sentire il bisogno di coinvolgere la cittadinanza nel ricordo della brutta esperienza vissuta dal giovane Giulio".