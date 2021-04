San Salvo, il centrosinistra a difesa della Sasi: "Strade abbandonate da nove anni"

I consiglieri di opposizione di San Salvo si schierano in difesa della Sasi che qualche giorno fa era stata diffidata dal Comune riguardo il ripristino del manto di alcune strade. Dopo i lavori sulle fogne, terminati alcune settimane fa, la società che si occupa del servizio idrico integrato non ha ancora completato il rifacimento degli asfalti provocando le forti critiche dei residenti che, soprattutto in occasione delle recenti piogge, si sono ritrovati a fare i conti con fiumi di fango e pietrisco.

Ora, Marika Bolognese (Iv), Antonio Boschetti (Pd), Gennaro Luciano (Pd), Gianni Mariotti (Pd) e Fabio Travaglini (Più San Salvo) richiamano il Comune invitandolo a pensare alle altre strade di propria competenza che necessitano di una sistemazione.

"È un’amministrazione comunale che in nove anni e mezzo ha lasciato nel più completo e totale abbandono la città e in particolare la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e la cura del verde pubblico, pronta a raccogliere le lamentele dei cittadini e a prendere nell’immediato carta e penna per inviare lettere e diffide, o per lanciare appelli, accuse e avvertimenti quando la colpa è degli altri e che invece cestina le loro lamentele quando la colpa è imputabile alla loro stessa inefficienza e incapacità amministrativa. Dov'è stata l'amministrazione comunale di centrodestra in tutti questi anni quando come consiglieri comunali di centrosinistra abbiamo più volte sollevato le pessime condizioni del manto stradale delle arterie cittadine? Dov'è stata l'amministrazione comunale di centrodestra in tutti questi anni quando i cittadini hanno sollecitato interventi immediati di ripristino del manto stradale? È rimasta chiusa nel più completo mutismo e lassismo".

"Diffidiamo l'amministrazione comunale di centrodestra per il mancato ripristino in tutti questi anni del manto stradale di molte arterie della città e in particolar modo di via Montegrappa, via Trignina, via Paolo VI, via Il Caravaggio, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Istonia e corso Garibaldi e sollecitiamo nel contempo il vicesindaco con delega alla Manutenzione, Giancarlo Lippis a provvedere nell’immediato a reperire fondi per ripristinare un degno manto stradale alla città. Ringraziamo la Sasi per gli interventi, certi che provvederà quanto prima al ripristino del manto sconnesso".