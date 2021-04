Apre il centro vaccinale di Vasto: persone in fila già alle 7. Cambia la piattaforma per prenotare

Sono 70mila le persone vaccinate fino ad oggi in provincia di Chieti. A fornire a Zonalocale questo dato è Angelo Muraglia, direttore sanitario della Asl.

Ha aperto i battenti alle 8 di oggi il polo vaccinale di Vasto. Persone in fila già alle 7 davanti al PalaBcc, dove Asl e Comune hanno allestito sei postazioni per le iniezioni, affidate a medici e infermieri dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, coadiuvati dai volontari di #maniunitepervasto, il gruppo coordinato da Anna Suriani. L'azienda sanitaria comunica che sono presenti anche i componenti del comitato #maniuniteperpadova, che "vengono per dare una mano e mettere a disposizione la loro esperienza", e l'associazione La conchiglia Onlus, di cui è presidente Mariella Alessandrini.

Nuova piattaforma - Cambia la piattaforma su cui si può prenotare la vaccinazione: si passa a quella di Poste italiane. La Regione comunica che alle 23.59 di ieri è stata "chiusa la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per i nati tra il 1942 e il 1946. Si tratta di uno stop temporaneo, indispensabile per il passaggio al nuovo sistema.

Tutti coloro (nell’ambito della stessa categoria 1942-46) che si erano già registrati sulla piattaforma della Regione riceveranno una mail o un sms da parte del sistema Poste, con le indicazioni per accedere alla procedura di prenotazione della vaccinazione (con la scelta di luogo e data tra quelle disponibili). Chi aderirà da oggi alla piattaforma Poste, invece, completerà tutta la procedura in un’unica fase, scegliendo direttamente luogo e data per la somministrazione del vaccino".