Giovane esce fuori strada a Monteodorisio, soccorso dall’eliambulanza

Un giovane classe 1998 è rimasto ferito in un incidente in territorio di Monteodorisio. Il ragazzo, di Gissi, sarebbe uscito fuori strada da solo, non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vasto. L'automobilista era già uscito dalle lamiere contorte della Fiat Panda vecchio modello, alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi.

Il giovane non ha mai perso conoscenza, ha riportato un trauma facciale e non è in pericolo di vita, ma i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto all'ospedale di Pescara e i successivi accertamenti.