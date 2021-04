Centro vaccinale pronto, domani si comincia con over 80 e persone fragili

Aprirà domani il centro vaccinale di Vasto. Allestite le postazioni sul campo di gioco del PalaBcc. Il servizio è rivolto non solo ai vastesi, ma anche ai residenti dei comuni vicini.

"Saranno vaccinati da domani coloro che hanno ricevuto dalla Asl comunicazione di giorno e orario della vaccinazione e rientrano nelle seguenti categorie: over 80; fragili.

Potranno richiedere la vaccinazione attraverso la registrazione sulla piattaforma solo: cittadini tra i 75 e i 79 anni (nati negli anni 1942, 1943, 1944, 1945, 1946); cittadini dagli 80 anni in poi; fragili; caregiver e familiari di assistito in possesso di legge 104.

Per registrarsi alla piattaforma dedicata sanita.regione.abruzzo.it servono il numero di tessera e di codice fiscale.

Chi è già iscritto e non è ancora stato chiamato non deve iscriversi nuovamente. Coloro che non rientrano nelle categorie suindicate, per ora, non potranno registrarsi".

Dubbi - A disorientare gli utenti, alcuni dei quali si sono rivolti a Zonalocale, è una scritta che compare sulla piattaforma online: "La raccolta delle manifestazioni di interesse alla somministrazione del vaccino al Covid-19 per operatori sanitari è chiusa". Poi un secondo avviso: "La piattaforma è chiusa". La seconda dicitura ha portato più di qualcuno a pensare che le prenotazioni fossero bloccate. Né è previsto uno spazio in cui le persone fragili possano indicare le patologie da cui sonon affette.