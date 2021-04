Centri vaccinali, a San Salvo si parte il 10 al palazzetto dello sport della marina

A San Salvo sarà attivato sabato 10 aprile il centro vaccinale al palazzetto dello sport della marina. La struttura sansalvese andrà a integrare il grande centro allestito al PalaBCC di Vasto in partenza domani, secondo per dimensione in provincia di Chieti.

Nel palazzetto di via Magellano saranno attive tre linee vaccinali in grado di effettuare 200 inoculazioni al giorno (su questo dato c'è una discrepanza tra il numero citato dal Comune, 200, e quello annunciato dalla Asl, 360). In questa prima fase, la vaccinazione è aperta agli over 80 e alle categorie fragili del territorio.

Questo pomeriggio, il sindaco Tiziana Magnacca ha sottoscritto la convenzione con il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael.

"La campagna vaccinale – dice il primo cittadino – è organizzata dalla Asl 02 Abruzzo e le chiamate per la vaccinazione saranno effettuate direttamente dal Cup della Asl sulla scorta delle priorità delle categorie stabilite nel programma vaccinale concordato con l’assessorato regionale alla Sanità”. Diverse le associazioni impegnate: Valtrigno, Arcobaleno, Fir Cb San Vitale e della Croce Rossa Italia di San Salvo.

"Il sindaco Magnacca – recita una nota del Comune – ringrazia il direttore generale Schael e il direttore sanitario aziendale Angelo Muraglia per aver scelto San Salvo come ulteriore punto vaccinale in provincia di Chieti e il direttore generale della Protezione civile regionale Mauro Casenghini per il supporto tecnico".