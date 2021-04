Caseificio 3 Monti: ogni giorno i migliori prodotti artigianali "naturalmente buoni"

Delle ottime mozzarelle prodotte proprio a due passi dal mare? È la sfida del Caseificio 3 Monti che, da ormai dieci anni, affronta ogni giorno realizzando degli ottimi prodotti artigianali nel laboratorio caseario di San Salvo Marina. Dal settembre 2011 Mario è il maestro casaro che, con la moglie Nicoletta e i suoi collaboratori, ha intrapreso questo percorso che rappresenta una evoluzione dell’attività di famiglia, nel settore dell’imprenditoria agricola da oltre mezzo secolo.

“Ogni giorno lavoriamo circa 1500 litri di latte crudo. Non inseriamo nessun elemento esterno oltre al latte di primissima qualità, utilizzando un caglio vegetale, che dà ai nostri prodotti caratteristiche di eccellenza e di alta digeribilità”. Il Caseificio 3 Monti è specializzato nei prodotti ottenuti da latte vaccino, proveniente da mucche di razza Bruna Alpina allevate nella zona del Lago Matese, a 1300 metri di quota. Inoltre, da alcuni anni, è stata implementata la lavorazione del latte di bufala, proveniente all’alto Molise.

“Tutte le lavorazioni vengono fatte, ogni giorno, nel nostro laboratorio a vista”. E così, dalla sapiente maestria artigiana, nascono mozzarelle, ricotta, burrate, stracciate, stracciatella, giuncata, caciocavalli, filoncini stagionati, caciotte - anche al peperoncino e al tartufo, formaggio per arrosto. E poi le gustose mozzarelle di bufala, prodotto giovane nella produzione di 3 Monti ma già molto apprezzato dai clienti. A completare la linea di prodotti ci sono il caciocavallo e la caciotta di bufala. Imperdibile anche lo yogurt di bufala. “Il nostro punto di forza è nell’impiego di materia prima fresca e di qualità”. Non vengono utilizzati conservanti, per questo i prodotti freschi devono essere consumati entro 4-5 giorni dalla produzione.

Nel punto vendita di San Salvo Marina è possibile acquistare, ogni giorno, i prodotti appena realizzati oltre ad un ampio assortimento di specialità enogastronomiche del territorio. È possibile acquistare i prodotti del Caseificio 3 Monti anche dall’autonegozio, un furgoncino che gira per tutta la settimana nelle piazze e nei mercati della zona. È poi attivo anche il servizio di spedizione, sia in Italia che all’estero, per poter così gustare ovunque le specialità abruzzesi. Per le prenotazioni è possibile telefonare in negozio, inviare una mail o utilizzare il servizio whatsapp.

Il furgoncino di 3 Monti

Martedì: Mercato di Sant’Eusanio (9-11) e Castelfrentano (11.30-13)

Mercoledì: Mercato Scerni (9-11) e Pollutri (11.30-13)

Giovedì: Lanciano Zona 167 (9-10.30), Lanciano zona fiera (11-12), Paglieta (12-13).

Venerdì: Mercato San Vito Chietino (9-11), Mercato Treglio (11.30-13)

Sabato: Mercato Termoli (7-13)

Domenica: Mercato Piazzano d’Atessa (9-12)

Caseificio 3 Monti - Laboratorio e punto vendita

Strada statale 16 Adriatica - Contrada Marinelle 597 - 66050 San Salvo

telefono 0873 801201

www.caseificio3monti.it

info@caseificio3monti.it

prenota su whatsapp +39 351 6053646

