Arrivati i mezzi sulla loggia Amblingh: il 12 l’avvio del cantiere

Partiranno lunedì prossimo i lavori di consolidamento della Loggia Amblingh. Stamattina sono stati posizionati i mezzi necessari all'intervento dato in conclusione, indicativamente, per il 24 marzo scorso.

Il progetto per mettere in sicurezza una delle zone più belle e fragili di Vasto, finanziato con 800mila euro, è da tempo al centro della discussione politica in considerazione soprattutto della sua urgenza.

I ritardi sulla tabella di marcia sarebbero imputabili alla variante apportata dopo una prima ricognizione dell'area:

- costruzione di tiranti in acciaio opportunamente inclinati che andranno ad ancorare le strutture in cemento armato esistenti al substrato;

- realizzazione di una struttura di contenimento alla base della fondazione della balconata con tecniche di ingegneria naturalistica al fine di contenere il terreno evitando lo svuotamento, per erosione, della base di appoggio;

- posa in opera di una rete metallica e chiodature profonde sul versante nella zona tra la balconata e il muro sottostante esistente con funzione di placcaggio onde evitare l'alterazione della morfologia del versante stesso.

Tra qualche giorno, il 12 aprile, come ci assicura l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Forte, ci sarà l'atteso avvio del cantiere con l'obiettivo di evitare la chiusura della frequentata passeggiata panoramica nel periodo estivo.