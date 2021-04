Progetto "Nocciola Italia", collaborazione tra Euro-Ortofrutticola e cooperativa Vestina

L’Euro-Ortofrutticola del Trigno di San Salvo e la cooperativa Vestina insieme per il progetto "Nocciola Italia" con cui la Ferrero Halzelnut Company (divisione interna del gruppo Ferrero) mira a una produzione 100% italiana.

Il progetto nato nel 2018, ha avuto fin dall’inizio un notevole impatto sul territorio abruzzese, ma la pandemia ha creato un freno anche nel comparto agricolo che ha deciso di ripartire con nuova forza rispondendo alle sempre crescenti richieste del mercato. Con questo spirito il presidente dell’Euro-ortofrutticola, Nicolino Torricella, e il presidente della cooperativa Vestina, Ennio Napolitano, si sono incontrati per siglare una fruttuosa collaborazione che interesserà i territori della provincia di Pescara e Teramo.

"L’Euro-ortofrutticola del Trigno fornirà il supporto tecnico necessario per avviare queste nuove colture in nuove aree del territorio abruzzese, che andranno ad aggiungersi alle peculiarità agricole locali, offrendo una nuova possibilità di far fruttare terreni oggi in abbandono o utilizzati a colture a bassa redditività".