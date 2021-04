Ennesimo cedimento sul lungomare Nord, servono interventi risolutivi

Un altro cedimento sul tratto nord di lungomare Cordella. Una buca, l'ennesima da dieci anni a questa parte, si è aperta sulla balconata che si affaccia sul Monumento alla Bagnante.

La fenditura, di piccole dimensioni, rivela che al di sotto c'è un avvallamento: il terreno sottostante l'asfalto ha ceduto un'altra volta. La probabile causa è l'infiltrazione di acqua marina attraverso gli interstizi del muraglione.

Nell'estate 2020 un problema analogo [LEGGI]. In quel caso il Comune aveva riempito la cavità con del materiale inerte, atteso che si assestasse e poi ripristinato l'asfalto. Ora serve una nuova riparazione. Ma soprattutto il rifacimento del muraglione per evitare che, in futuro, si aprano voragini come quella del 2011 in cui un uomo cadde finendo al pronto soccorso. La passerella era rimasta chiusa, prima parzialmente poi totalmente, per alcuni anni, in attesa del ripristino, completato nella primavera del 2015, quando alla zona era stato restituito decoro. Ma questi periodici campanelli d'allarme sono il sintomo che rende necessario un intervento risolutivo.